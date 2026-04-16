União Europeia trabalha em plano de emergência para o combustível para aviação

A Comissão Europeia está a preparar a recolha de dados sobre a capacidade das refinarias da União e a promover medidas para utilizar plenamente a capacidade existente.

Pressão devido à guerra no Médio Oriente





Perigo para a época de verão





Redução da produção





Desigualdade entre países





Embora a UE exija que os Estados-membros mantenham 90 dias de reservas de petróleo, não existe tal obrigação especificamente para o combustível para a aviação, o que aumenta as preocupações antes da época turística de verão.





ERTNews / 16 abril 2026 09:30 GMT+1



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP



Ao mesmo tempo, estão a ser desenvolvidas intervenções adicionais que visam especificamente a adequação do combustível para a aviação.As, devido à guerra com o Irão e ao bloqueio do Estreito de Ormuz.A Europa está fortemente dependente das importações de combustível para a aviação - cerca de 75% provém do Médio Oriente - o que a torna particularmente vulnerável a perturbações na cadeia de abastecimento.Os preços dos combustíveis já dispararam, com as companhias aéreas a avisarem que os bilhetes vão aumentar e que poderão ter de cancelar voos se a crise se prolongar.A Agência Internacional da Energia (AIE) estima que poderá haver escassez até junho se a Europa não conseguir substituir pelo menos metade dos fornecimentos que normalmente recebe do Médio Oriente.Os analistas salientam que o aumento das importações de África e dos EUA não deverá colmatar totalmente a lacuna uma vez que muitos aeroportos não dispõem de grandes reservas de combustível.Nos últimos anos, a capacidade de refinação europeia tem sido limitada à medida que a produção interna de petróleo diminui e as políticas mudam para formas de energia mais limpas.Segundo a AIE,Ao mesmo tempo, executivos do setor sublinham que a incerteza é tão grande que os fornecedores estão agora a limitar as previsões a um horizonte de apenas um mês.A disponibilidade de combustível não é a mesma em toda a Europa. Espanha, com oito refinarias, é um exportador líquido, enquanto o Reino Unido, por outro lado, satisfaz mais de 60% das suas necessidades através de importações.As