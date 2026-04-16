Guerra no Médio Oriente
União Europeia trabalha em plano de emergência para o combustível para aviação
União Europeia está em alerta e a trabalhar num plano para lidar com uma possível crise no combustível para a aviação, à medida que crescem as preocupações com a escassez nos próximos meses devido à guerra no Médio Oriente.
A Comissão Europeia está a preparar a recolha de dados sobre a capacidade das refinarias da União e a promover medidas para utilizar plenamente a capacidade existente.
Ao mesmo tempo, estão a ser desenvolvidas intervenções adicionais que visam especificamente a adequação do combustível para a aviação.Pressão devido à guerra no Médio Oriente
A Europa está fortemente dependente das importações de combustível para a aviação - cerca de 75% provém do Médio Oriente - o que a torna particularmente vulnerável a perturbações na cadeia de abastecimento.
Os preços dos combustíveis já dispararam, com as companhias aéreas a avisarem que os bilhetes vão aumentar e que poderão ter de cancelar voos se a crise se prolongar.Perigo para a época de verão
Os analistas salientam que o aumento das importações de África e dos EUA não deverá colmatar totalmente a lacuna uma vez que muitos aeroportos não dispõem de grandes reservas de combustível.
Alguns aeroportos já estão a alertar para a possibilidade de escassez dentro de três semanas se o bloqueio do Estreito de Ormuz continuar.Redução da produção
Segundo a AIE, muitas refinarias europeias já estão a funcionar nos limites da produção máxima de combustível para a aviação.
Ao mesmo tempo, executivos do setor sublinham que a incerteza é tão grande que os fornecedores estão agora a limitar as previsões a um horizonte de apenas um mês.Desigualdade entre países
As companhias aéreas estão a pedir à União Europeia um melhor controlo das reservas e até a aquisição conjunta de combustível para limitar o impacto.
Embora a UE exija que os Estados-membros mantenham 90 dias de reservas de petróleo, não existe tal obrigação especificamente para o combustível para a aviação, o que aumenta as preocupações antes da época turística de verão.
ERTNews / 16 abril 2026 09:30 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP