Vance assegura que EUA estão a "fazer progressos" nas negociações com o Irão

Israel e Líbano voltam a tentar aproximação em Washington

O encontro em Washington será o terceiro entre representantes israelitas e libaneses.





No último, a 23 de abril, também acolhido pelos EUA, o presidente Donald Trump anunciou uma prorrogação de três semanas da trégua e expressou a esperança de uma aproximação histórica entre os dois vizinhos do Médio Oriente.

Teerão deixa ameaça após alegada viagem de Netanyahu aos Emirados

"Inimizade com o grande povo do Irão é uma aposta insensata. Conluio com Israel a este respeito: imperdoável", afirmou Araghchi.

c/ Lusa

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse na quarta-feira acreditar que estão a ser feitos progressos nas negociações com o Irão para pôr fim às hostilidades, depois de o presidente Donald Trump ter rejeitado a última proposta de Teerão por considerá-la inaceitável."Penso que estamos a fazer progressos.", disse Vance aos jornalistas na Casa Branca."E a linha vermelha é muito simples. Ele precisa de ter a certeza que implementámos uma série de proteções para que o Irão nunca venha a ter uma arma nuclear", explicou.“É essa a questão. Vamos atingir esse limiar ou não? Penso que fizemos muitos progressos desde que deixámos o Paquistão,”, assegurou o vice-presidente.JD Vance afirmou que o objetivo é “poder encarar o povo americano e dizer com confiança que não terão de se preocupar se este regime tão perigoso terá acesso às armas mais perigosas do mundo”.“Há muitas maneiras de alcançar esse objetivo.”, acrescentou.Negociadores israelitas e libaneses reúnem-se a partir desta quinta-feira em Washington, a poucos dias do fim de um cessar-fogo durante o qual Israel prosseguiu com os seus ataques, causando centenas de mortos.Ainda esta manhã, após ter ordenado a evacuação de oito aldeias.Numa mensagem publicada na noite de quarta-feira, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros avisou que, após o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ter revelado uma alegada visita secreta aos Emirados Árabes Unidos.Abbas Araghchi declarou nas redes sociais que "Netanyahu revelou agora publicamente o que os serviços de segurança iranianos já tinham confirmado há algum tempo".Horas antes, o gabinete de Netanyahu anunciou que, tendo sido recebido pelo presidente, o xeque Mohammed bin Zayed Al-Nahyan."Em pleno decurso da operação [militar], o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, efetuou uma visita secreta aos Emirados Árabes Unidos", indicou um comunicado oficial.Pouco depois,, num comunicado, "as informações que circulam sobre uma alegada visita do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aos Emirados ou a receção de qualquer delegação militar israelita no país".