Várias dezenas mortos em ataque israelita contra Sanaa

Um dia depois de atacar Doha, no Catar, Israel bombardeou Sanaa, no Iémen.

Pelo menos 35 pessoas foram mortas depois dos ataques aéreos que Israel realizou na capital iemenita e na província de Al-Jawf.



O Ministério da Saúde do Iémen acrescentou que 131 pessoas ficaram feridas, alertando que os números podem aumentar à medida que as equipas de resgate continuam a procurar vítimas.



Ataques vários



Anees al-Asbahi, porta-voz do Ministério da Saúde do Iémen, e o porta-voz militar dos Houthis, Yahya Saree, confirmaram os ataques de quarta-feira à Al Jazeera.





Saree afirmou que o grupo usou mísseis terra-ar contra a incursão israelita, conseguindo que alguns aviões enviados de Telavive não conseguissem descarregar as armas.







"As nossas defesas aéreas foram capazes de lançar uma série de mísseis terra-ar durante a agressão sionista contra o nosso país", disse o grupo através do Telegram. “Algumas formações de combate foram forçadas a sair antes de realizar a sua agressão, e a maior parte do ataque foi frustrada, graças a Deus”, acrescentou.





De acordo com a TV Al Masirah, as incursões israelitas atingiram uma instalação médica para o setor de saúde no sudoeste de Sanaa e o complexo do governo local na capital de Al-Jawf, Al-Hazm.



“Mártires, feridos e várias casas danificadas como resultado do ataque israelita ao Quartel-General da Orientação Moral”, publicou a televisão Al Masirah no Telegram, acrescentando que do ataque resultaram várias vítimas.







Para além da informação veiculada pela TV Al Masirah, também a Reuters deu conta de relatos de residentes que testemunharam o ataque.





Explicaram que a ofensiva teve como alvo uma zona recôndita entre duas montanhas que é usada como sede de comando e controlo. Ainda não foi esclarecido quais os danos causados.







Enquanto isso, a Corporação de Petróleo e Gás do Iémen indicou que jatos israelitas atingiram uma estação médica na rua Al-Sitteen, em Sanaa.



Confirmação israelita

A rádio do exército israelita apontou que entre os alvos do ataque estavam o quartel-general Houthi e os campos militares.







Os militares de Israel confirmaram o ataque em comunicado, afirmando que foram atingidos locais em Sanaa e Al-Jawf.



"Há pouco tempo, a Força Aérea israelita atingiu alvos militares pertencentes ao regime terrorista Houthi nas áreas de Sanaa e Al-Jawf no Iémen", sustentou o IDF (Forças Armadas Israelitas, numa tradução livre de Israel Defensive Forces).



O comunicado acrescentou que os alvos incluíam “campos militares em que agentes do regime terrorista foram identificados, a sede militar de relações públicas dos Houthi e uma instalação de armazenamento de combustível que foi usada pelo regime terrorista”.



Troca de ataques





O ataque israelita sucede a outra investida que ocorreu a 30 de agosto contra Sanaa. Neste bombardeamento foi morto o primeiro-ministro do governo dos houthis e vários ministros.



Os militares israelitas justificaram, na altura, que "a ofensiva foi realizada em resposta a ataques liderados pelo regime terrorista houthi contra o Estado de Israel, durante os quais veículos aéreos não tripulados e mísseis superfície-superfície foram lançados em direção ao território israelita".





Os Houthis são tradicionalmente alinhados com o Irão e têm atacado navios no Mar Vermelho, descrevendo essas ações como atos de solidariedade com os palestinianos em Gaza.



Também têm disparado mísseis contra Israel. A maioria desses ataques são intercetados por Telavive que, por sua vez, responde com mais bombardeamentos, visando áreas controladas pelos Houthis no Iémen, incluindo o importante porto de Hodeidah.





Israel continua a bombardear Gaza, Líbano e Síria, bem como realiza ataques diários na Cisjordânia ocupada.

