Ventura defende que reconhecimento do Estado da Palestina deve ser europeu

"Eu acho que esta é uma questão complexa. E é uma questão que, a nível europeu, deve ter uma resposta o mais consensual possível, porque Portugal sozinho e mesmo Espanha sozinha, e mesmo França sozinha, não têm a eficácia política de uma decisão europeia no seu conjunto. Gostaria que este assunto fosse objeto de uma decisão europeia", disse André Ventura, antes de se reunir com Conselho Superior da Magistratura, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.

Para o líder do Chega, Portugal deve trabalhar para que haja uma decisão europeia.

"Temos uma Palestina na Cisjordânia e temos uma outra Palestina na Faixa de Gaza. É importante compreender que Palestina é esta. Nós não podemos, em caso algum, reconhecer um Estado que é dominado por forças terroristas. Eu acho que isso não devemos fazer", salientou.

"Se vamos reconhecer um Estado cujo princípio base é o princípio do terrorismo e o da força armada, isso é um mau sinal. Acho que Portugal deve aguardar para que haja uma decisão europeia nesta matéria", sustentou.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que vai ouvir o Presidente da República e os partidos políticos com representação parlamentar com vista a "considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

"O Governo decidiu promover a auscultação de sua Excelência o Senhor Presidente da República e dos Partidos Políticos com representação na Assembleia da República, com vista a considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano, num procedimento que possa ser concluído na semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ter lugar em Nova Iorque no próximo mês de setembro", anunciou o primeiro-ministro, em comunicado.

Entre os 27 da União Europeia, quatro países já reconheceram o Estado palestiniano - Espanha, Irlanda, Eslovénia e Suécia.