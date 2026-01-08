Vídeo de manifestação pró-regime iraniano falsamente atribuído protestos antigovernamentais no Irão

+++ Alegação: "Algo histórico está a acontecer no Irão e se não fossem as redes sociais não sabíamos de nada!" +++

Nos últimos dias, circula um vídeo de um alegado protesto anti-governamental no Irão associado a críticas aos meios de comunicação social, acusados de não fazerem a cobertura da mais recente vaga de protestos que assola o país desde o final de dezembro, devido à crise económica.

"Algo histórico está a acontecer no Irão e se não fossem as redes sociais não sabíamos de nada! A comunicação social tradicional é lixo!", afirma um utilizador português do X, antigo Twitter: https://archive.ph/1hgrk.

O `tweet` reproduz o vídeo associado a outra mensagem semelhante, já com milhares de partilhas e visualizações, partilhada por uma conta brasileira que também denuncia que "o povo iraniano está em peso nas ruas se manifestando contra o regime e se não fosse o X ninguém ficaria sabendo disso, já que a grande mídia está fingindo não saber" (https://archive.ph/FOz4K).

A mensagem circula em diversas línguas, em alguns casos com acusações diretas a órgãos de comunicação social como a BBC, estação britânica que é acusada de "esconder" o assunto por "não querer que [se] veja o poder popular derrubar uma teocracia islâmica" (https://archive.ph/JBybJ).

+++ Factos: são imagens de uma manifestação de apoio ao regime iraniano e os media internacionais estão a noticiar os protestos diariamente +++

As imagens têm sobrepostas o nome de uma conta de Instagram, cuja consulta aponta que o vídeo já com mais de um milhão de visualizações mostrará "uma manifestação da população de Isfahan contra os preços elevados", mas sem "manifestantes violentos": https://archive.ph/IJdFe.

Contudo, uma pesquisa reversa por alguns dos fotogramas revela de imediato que aquela versão é falsa e que se tratam de imagens de uma manifestação recente em apoio ao governo do Irão, como explicam os media iranianos através de outros registos da iniciativa: https://archive.ph/phByj e https://archive.ph/wAwHn (exemplos).

É também essa a conclusão de um dos principais verificadores de factos da BBC, que numa publicação no X explica que aquele "vídeo amplamente partilhado mostra uma manifestação pró-regime em Isfahan, não retrata os protestos antigovernamentais em curso" (https://archive.ph/wCnnW).

Na mensagem dirigida a um dos disseminadores da mensagem enganadora, o jornalista iraniano Shayan Sardarizadeh, do projeto de verificação BBC Verify, salienta que "há jornalistas diligentes e investigadores de fontes abertas que estão a verificar diariamente as imagens dos protestos no Irão", alegação facilmente verificável.

A BBC, por exemplo, verifica e valida diariamente vídeos dos protestos antigovernamentais de forma a poder confirmar e noticiar "manifestações em mais de 50 cidades em todo o país, incluindo em diversas regiões anteriormente consideradas altamente leais ao Estado": https://archive.ph/h1PFU, https://archive.ph/P8dwL e https://archive.ph/VF07G.

Esse trabalho de verificação também é partilhado diariamente no X pela jornalista Ghoncheh Habibiazad, igualmente iraniana, como o vídeo de uma detenção que partilhou nesta quinta-feira (https://archive.ph/lAi8i), e como explicou neste artigo sobre o trabalho que ela e a equipa da BBC estão a realizar desde o início desta vaga de protestos: https://archive.ph/ioM91.

Os principais media nacionais e internacionais também têm noticiado diariamente os protestos no Irão, incluindo através de agências de notícias como a Lusa (https://archive.is/hbSSB) e outras, como demonstram pesquisas nas páginas desses media ou em agregadores como o Google Notícias: https://archive.ph/NBk5x.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

Circulam imagens nas redes sociais de uma manifestação pró-governamental no Irão que estão a ser falsamente apresentadas como protestos contra o regime iraniano e é falso que os media nacionais e internacionais não estão a noticiar a vaga de protestos iniciada no final de dezembro devido às dificuldades económicas que aquele país atravessa.