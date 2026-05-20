Vídeo sobre flotilha provoca reações até em Israel

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já veio dizer, num comunicado oficial, que “Israel tem todo o direito de impedir que flotilhas provocatórias de apoiantes terroristas do Hamas entrem nas nossas águas territoriais e cheguem a Gaza, mas que a forma como o Ministro Bem-Gvir lidou com os ativistas da flotilha não está de acordo com os valores e normas de Israel.





As reações surgem um pouco de toda a Europa

A Comissária europeia com a pasta da igualdade publicou o vídeo na rede social e acrescentou “estes não são criminosos condenados. São ativistas a tentar levar pão aos famintos. O ativismo pacífico e a liberdade de reunião são direitos fundamentais. Os civis devem ser protegidos. Ninguém deve ser punido por defender a humanidade escreveu Hadja Lahbib.





Tal como fez Portugal, vários ministros denunciaram o comportamento que consideram inaceitável do ministro israelita.





A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni pediu a libertação imediata de qualquer cidadão italiano detido e exigiu um pedido de desculpas de Israel pelo tratamento infligido aos manifestantes.





O ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Noel Barrot, convocou o embaixador israelita reiterando que as ações de Ben-Gvir eram "inaceitáveis independentemente da opinião que se tenha sobre esta flotilha".





O secretário dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido afirma estar "verdadeiramente consternado" e exige explicações a Telavive.





Os Países Baixos, o Canadá, a Bélgica e Eslovénia convocaram embaixadores israelitas, classificando o tratamento como "chocante" e "profundamente perturbador".





O primeiro-ministro espanhol diz que não vai tolerar que nada maltrate cidadãos espanhóis e reforça que vai pedir a Bruxelas sanções urgentes.





Também o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, foi enfático com Ben-Gvir na rede social X escreveu que “o senhor causou deliberadamente danos ao Estado com esta atuação vergonhosa, e não é a primeira vez... Não, não representa Israel."Também a Turquia denunciou Israel pela violência verbal e física. O ministro dos negócios estrangeiros de Ancara disse que as imagens mostram abertamente, ao mundo inteiro, a mentalidade violenta e bárbara do governo de Netanyahu.