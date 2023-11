Von der Leyen saúda acordo de trégua temporária e libertação de reféns

"A Comissão Europeia fará todo o possível para aproveitar esta pausa para uma onda humanitária para Gaza", disse a presidente da Comissão Europeia, Úrsula Von der Leyen, em comunicado, adiantando que pediu ao seu comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, que intensificasse os envios de ajuda e o "mais rápido possível para aliviar a crise humanitária".

Ursula von der Leyen saudou também com "grande satisfação" o acordo alcançado para a libertação de 50 reféns e a pausa nas hostilidades.

"Cada dia que estas mães e crianças são mantidas reféns por terroristas é demais. Partilho a alegria das famílias que em breve poderão voltar a abraçar os seus entes queridos", acrescentou Von der Leyen.

A presidente da Comissão Europeia disse estar também "muito grata a todos aqueles que trabalharam incansavelmente através dos canais diplomáticos nas últimas semanas para negociar este acordo" e apelou ao Hamas para "libertar imediatamente todos os reféns e permitir-lhes regressar a casa em segurança".

Também os presidentes do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e do Conselho Europeu, Charles Michel, manifestaram a sua satisfação com o acordo para uma pausa humanitária nas hostilidades em Gaza e a libertação dos reféns.

Roberta Metsola disse numa mensagem na rede social X (antigo Twitter) que a libertação dos reféns dá "alguma esperança às famílias devastadas em Israel e algum alívio aos palestinianos em Gaza".

A presidente do Parlamento Europeu apelou ainda para que se aproveite este momento para "redobrar esforços para devolver todos os refugiados às suas casas, intensificar a ajuda humanitária e aproveitar este raio de esperança para encontrar uma solução duradoura e sustentável e uma verdadeira visão de paz que reconstrua o horizonte político".

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, agradeceu especialmente ao Qatar e ao Egito por ajudarem na negociação do acordo e apelou ao Hamas para libertar "todos" os refugiados.

O antigo primeiro-ministro belga também considerou "crucial" aproveitar esta pausa nas hostilidades para permitir que o máximo de ajuda humanitária chegue ao que é necessário em Gaza.

O Qatar disse hoje que vai ser anunciado nas próximas 24 horas o início da trégua de quatro dias entre Israel e o movimento islamita Hamas, que prevê a libertação de reféns em Gaza e de prisioneiros palestinianos.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros catari descreveu as conversações que produziram o acordo para uma "pausa humanitária" como o resultado de uma mediação do Egito, dos EUA e do Qatar.

"O acordo inclui a libertação de 50 reféns, mulheres e crianças civis, atualmente detidas na Faixa de Gaza, em troca da libertação de um número de mulheres e crianças palestinianas detidas em prisões israelitas", referiu o ministério.

O Qatar sublinhou que o cessar-fogo "irá permitir a entrada de um maior número de comboios humanitários e ajuda humanitária, incluindo combustível designado para necessidades humanitárias".

Israel aceitou na terça-feira o acordo, com todos os membros do executivo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a votarem a favor, exceto os três ministros do Partido do Poder Judaico (Otzma Yehudit), de extrema-direita, e o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir.

O Hamas saudou hoje o acordo, mas garantiu que a luta não terminou.

Telavive declarou guerra ao Hamas depois de o grupo islamita ter lançado um ataque contra Israel a 07 de outubro, no qual morreram mais de 1.200 pessoas e 240 foram raptadas e levadas para Gaza.