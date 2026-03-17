Wall Street fecha em alta apesar da geopolítica e da subida do preço do petróleo

Os resultados da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones avançou 0,83%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,22% e o alargado S&P500 ganhou 1,01%.

"Os mercados prosseguiram hoje a sua recuperação, apesar de os ataques se intensificarem no Médio Oriente", sintetizou Jose Torres, da Interactive Brokers.

As cotações do petróleo voltaram a terminar o dia em alta, prosseguindo a sua subida perante as perturbações no abastecimento.

Desde o início dos ataques israelo-norte-americanos ao Irão que a subida da cotação do petróleo provocou um recuo dos índices bolsistas, com os investidores a mostrarem-se inquietos com as consequências económicas do conflito.

Mas, "como ontem (segunda-feira), estamos na onda da recuperação (bolsista), talvez técnica", resumiu Frédéric Rozier, gestor de investimentos no banco Mirabaud.

"Os operadores de mercado parecem também algo reticentes em assumir posições demasiado audaciosas antes da decisão" da Fed, sobre a sua taxa de juro de referência, que vai divulgar na quarta-feira, apontaram os analistas da Briefing.com.

Os investidores esperam que a Fed mantenha aquela taxa no intervalo atual, entre 3,50% e 3,75%.

Nas suas projeções, a instituição deve abordar "a questão da guerra, e os riscos de uma aceleração da inflação, com a subida dos preços do petróleo", antecipou Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities, em declarações à AFP.

Antes dos primeiros ataques israelo-norte-americanos ao Irão, os investidores esperavam uma baixa a taxa de juro em junho ou julho, mas agora esperam que isso possa acontecer em outubro, no melhor cenário.