Wall Street fecha em baixa face ao agravamento da conjuntura geopolítica

Os resultados da sessão indicam que o indice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 0,01%, o tecnológico Nasdaq recuou 0,26% e o alargado S&P500 perdeu 0,24%.

"Uma nova subida da tensão no Médio Oriente fez soprar um vento de pessimismo sobre Wall Street", ilustrou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Depois de ter anunciado na sexta-feira a reabertura do Estreito de Ormuz, o Irão voltou atrás no dia seguinte, perante a manutenção do bloqueio dos EUA aos seus portos.

Por seu lado, Donald Trump afirmou que só levantaria o bloqueio aos portos s chagasse a "acordo" com o Irão.

Estas novidades anularam o sentimento de alívio nos mercados, com o petróleo a valorizar fortemente depois da acentuada queda de sexta-feira.

No que lhes respeita, os índices bolsistas terminaram uma série positiva, que se traduziu em vários recordes consecutivos.

"Os investidores estão desconfiados quanto à hipótese de um acordo iminente, apenas porque já se ouviu muita coisa e o seu contrário sobre este assunto", disse Jack Ablin, da Cresset, em declarações à AFP.

Uma delegação dos EUA vai partir "em breve" para o Paquistão, para discussões com o Irão, avançou uma fonte conhecedora do dossier à AFP.

Quando s aproxima o fim do cessar-fogo entre Israel/EUA e Irão, Teerão continua a alimentar a dúvida sobre a sua presença em novas negociações.

Estas incertezas, porém, não estão a levar os investidores a abandonarem a praça bolsista nova-iorquina.

"Têm medo de se retirar do mercado porque sabem que se for anunciado um acordo os índices vão valorizar muito rapidamente", interpretou Jack Ablin.

Acresce que Wall Street está também a viver mais uma época de divulgação de resultados trimestrais.

Durante esta semana são esperados os números dos desempenhos de uma centena das 500 integrantes do S&P500.