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Manto de fumo
Imagem do dia
Mundo
Manto de fumo
Raul Sanchidrian - EPA
Raul Sanchidrian - EPA
Mundo
Manto de fumo
Raul Sanchidrian - EPA
Turistas contemplam Ávila debaixo de fumo. O incêndio na região de Castela e Leão é já considerado o maior de Espanha desde que há registos, com mais de 50 mil hectares ardidos.
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