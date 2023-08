JMJ: 354 mil peregrinos inscritos até ao início da tarde

António Antunes - RTP

Em conferência de imprensa, o diretor de logística do Comité Organizador Local, Jorge Messias, afirmou que o "top 5" conta ainda com 42.482 franceses e 19.196 norte-americanos.



O responsável adiantou que o número de peregrinos inscritos pode alterar-se, uma vez que as inscrições só terminam no domingo, último dia da JMJ Lisboa 2023, que hoje começa.



"Até ao momento (13:00), entre 190 a 200 mil peregrinos já terão feito 'check-in' em Lisboa", precisou, acrescentando que os jovens continuam a chegar durante todo o dia.