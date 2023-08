JMJ. Bispo de Cabinda preside a missa dedicada a Angola com críticas ao seu país

Na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, junto ao Marquês de Pombal, o bispo de Cabinda presidiu a uma missa dedicada a Angola.







Belmiro Cuica Chissengueti foi muito crítico do estado do país natal, e dirigiu-se aos peregrinos para falar sobre a pobreza, a falta de emprego ou a corrupção no país africano - tudo para apelar a que os jovens peguem no leme e sejam a mudança necessária no país.

A reportagem é da jornalista da Antena 1 Camila Vidal.