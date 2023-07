JMJ. Carris aumenta oferta consoante programa e reforça apoio ao cliente

Num comunicado hoje divulgado, a transportadora refere que todas as alterações às carreiras estão indicadas no seu `site`, num separador dedicado à JMJ, que vai estar em permanente atualização, caso surjam necessidades adicionais de proceder a ajustes na oferta.

A maioria das carreiras de bairro será suspensa entre 29 de julho (sábado) e 06 de agosto, "dado que estas carreiras circulam em zonas com arruamentos muito estreitos, em que, por causa do elevado fluxo, se torna muito difícil a circulação", especifica a empresa.

Os ascensores da Bica, da Glória e do Lavra não vão estar em funcionamento durante os dias da JMJ, enquanto o elevador de Santa Justa irá manter-se operacional.

Também entre 29 de julho e 06 de agosto a Carris reforça o serviço de apoio ao cliente, colocando em funcionamento, todos os dias, incluindo fins de semana, das 08:00 às 20:00, o centro de atendimento telefónico e os seus quatro quiosques, localizados no Cais Sodré, no Campo Pequeno, no Colégio Militar e no Lumiar.

"Para salvaguardar os seus trabalhadores das áreas operacionais", a empresa vai atribuir um subsídio de penosidade de 10 euros por hora, durante todo o período do evento, uma medida acordada com todas as organizações sindicais em maio.

De acordo com a transportadora, nos dias 31 de julho e 02 de agosto, 85 carreiras rodoviárias vão funcionar sem qualquer alteração de percurso, enquanto 24 carreiras de bairro são suspensas.

Já nos dias 01, 03 e 04 de agosto, a oferta do serviço prevê 48 carreiras sem qualquer alteração de percurso, 29 carreiras com alteração de percurso, e 24 carreiras de bairro e oito carreiras regulares suspensas.

Nos dias 05 e 06 agosto, as previsões indicam 59 carreiras sem qualquer alteração de percurso, 17 carreiras com alteração de percurso, e 24 carreiras de bairro e oito carreiras regulares suspensas.

As alterações ao serviço são implementadas "tendo por base quer os perímetros de segurança definidos para os principais eventos, que se realizam no âmbito da Jornada, quer os caminhos pedonais que serão adotados para os peregrinos de deslocarem para esses eventos".

Todas as informações podem ser consultadas no `site` www.carris.pt, sendo em breve, de acordo com a nota da empresa, disponibilizadas informações sobre as carreiras que dão acesso aos principais locais de eventos JMJ.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, de 01 a 06 de agosto.

O Papa, primeiro a inscrever-se no evento, chega a Lisboa no dia 02 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

Considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.