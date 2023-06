JMJ Cascais espera 250 mil jovens e transforma autódromo do Estoril em estacionamento para autocarros.

Foto: Câmara Municipal de Cascais

Os planos estão definidos, os cenários simulados, mas o imprevisto pode sempre acontecer, num evento desta dimensão, segundo diz o autarca Carlos Carreiras. O concelho espera acolher 250 mil jovens. Há alojamento, diversão e quanto ao estacionamento de centenas de autocarros, Cascais vai abrir as portas do autódromo do Estoril. Com a visita do Papa Francisco à Scholas Ocurrentes, sediada em Cascais, está a ser preparado um mural em tela com 2 mil metros, numa tentativa de bater um record de murais.