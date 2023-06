JMJ Oeiras com experiencia de multidões

Foto: Câmara Municipal de Oeiras

O concelho de Oeiras recebe o Papa Francisco no último dia da Jornada Mundial da Juventude. Mesmo antes de partir para Roma, o Papa Francisco vai agradecer a todos os voluntários e trabalhadores, numa cerimónia, que terá lugar no Passeio Marítimo de Algés. Um espaço habitualmente preparado para receber milhares de visitantes, em alturas de concertos e festivais de música. O concelho de Oeiras espera alojar 33 mil jovens, nesta JMJ, distribuídos por escolas, pavilhões e famílias de acolhimento. Em relação à mobilidade no concelho, tudo está preparado para receber e estacionar mais de mil autocarros que trazem os peregrinos.