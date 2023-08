Papa encontra-se com Santos Silva na quarta-feira na Nunciatura Apostólica

Segundo o programa entregue aos jornalistas que vão integrar os voos papais, o encontro entre Francisco e Santos Silva, que não constava do programa oficial da JMJ, está previsto para as 16h30, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa.

Quinze minutos depois, no mesmo local, o papa encontra-se com o primeiro-ministro.

O papa chega a Lisboa na manhã de quarta-feira, para presidir à JMJ que hoje começou.

A viagem, com partida do Aeroporto Internacional de Fiumicino, Roma, está prevista para as 7h50 (menos uma hora em Lisboa), com chegada ao Aeródromo de Trânsito n.º 1, em Figo Maduro, Lisboa, programada para as 10h00.

No voo, seguem o séquito papal e jornalistas.

Após a receção oficial, em Figo Maduro, realiza-se a cerimónia de boas-vindas, na entrada principal do Palácio de Belém, e, às 11h15, o papa faz uma visita de cortesia ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segue-se um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém.

À tarde, além dos encontros com o presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro, o papa reza Vésperas (oração do fim da tarde) com bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas e agentes pastorais, às 17h30, no Mosteiro dos Jerónimos, naquele que é o último ponto da sua agenda no primeiro dia da deslocação a Portugal.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.