Debates Legislativas. Impostos dividem Catarina Martins e Assunção Cristas

Catarina Martins acusa a o CDS-PP de querer transformar Portugal num país offshore por defender uma baixa de impostos para as empresas.



Já Assunção Cristas acusa o Bloco de Esquerda de querer acabar com os beneficios fiscais para a classe media.



A carga fiscal deste e do anterior governo marcaram o debate entre as lideres dos dois partidos.



Um debate na RTP3 onde não houve consensos entre os dois partidos.