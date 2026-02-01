Abastecimento de água em fase de regularização

"As roturas de água foram resolvidas durante a noite, encontrando-se o abastecimento em fase de regularização", refere o município numa publicação nas redes sociais.

À agência Lusa, o presidente do município, Jorge Cancelinha, adiantou que, no que se refere ao abastecimento de energia elétrica, a autarquia está a colocar "geradores de alta potência", sendo a prioridade as sedes de freguesia e os lugares mais populosos.

"A rede elétrica esta muito danificada", lamentou Jorge Cancelinha.

O restabelecimento das telecomunicações no concelho está praticamente concluído.

Quanto às escolas, prevê-se que na terça-feira possam abrir em Ansião, Avelar e Santiago da Guarda.

"Ao nível da assistência à população, as pessoas em situação de vulnerabilidade estão a ser acompanhadas de forma permanente", garantiu o autarca, referindo que os centros de apoio à população são as sedes das juntas de freguesia, hoje abertas, e o quartel dos Bombeiros Voluntários de Ansião.

De acordo com o autarca, até ao momento não houve necessidade de realojar pessoas, mas a Casa da Amizade encontra-se em estado de prontidão para eventuais necessidades de alojamento.

No estaleiro municipal estão a ser disponibilizadas lonas para acautelar coberturas danificadas, com o município a pedir "redobrado cuidado na subida aos telhados, devido ao risco elevado para a segurança pessoal".

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. Este sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 0h00 de quarta-feira até às 23h59 de hoje para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.