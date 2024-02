Aliyev reeleito presidente do Azerbaijão com quase 94% dos votos

Aliyev, no poder desde 2003 e vencedor do escrutínio presidencial de 2018 com 86% dos votos, permanecerá mais sete anos na chefia do Estado do país caucasiano banhado pelo mar Cáspio e com vastos recursos energéticos.

O líder azeri, considerado um aliado próximo do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, obteve 93,9% dos votos, indicou a Liga de Defesa dos Direitos Laborais dos Cidadãos, uma organização pró-governamental, e a organização norte-americana Oracle Advisory Group.

Os outros seis candidatos, na maioria deputados que durante a campanha eleitoral e os debates televisivos não fizeram quaisquer críticas à gestão do Presidente, obtiveram entre 0,3% e 1,8% dos votos.

A oposição sem assento parlamentar, que denuncia as contínuas detenções de ativistas políticos e jornalistas, decidiu boicotar as presidenciais, por considerar que, com Aliyev no poder, as eleições não seriam democráticas.

Quanto à participação, mais de 70% dos cidadãos azeris (4,5 milhões) já tinha votado quando faltavam duas horas para o fecho das urnas, informou a Comissão Eleitoral Central.

Os primeiros resultados oficiais provisórios serão conhecidos dentro de duas ou três horas, disse a Comissão Eleitoral.

As eleições realizaram-se pela primeira vez na região de Nagorno-Karabakh, sob controlo azeri desde a vitoriosa operação militar de setembro de 2023.

Além daquele enclave, também foram abertas assembleias de voto nas cidades reconstruídas após serem "libertadas" durante a guerra de 2020, como é o caso de Fizuli, com apenas 2.000 habitantes.

O próprio Aliyev votou hoje numa assembleia de voto na capital de Nagorno-Karabakh, Jankendi (Stepanakert para os arménios).

O facto de o Presidente em exercício ter depositado o seu voto no enclave de Nagorno-Karabakh, abandonado no ano passado por mais de 100.000 arménios, foi criticado por Edmon Marukian, enviado especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia.