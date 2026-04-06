Alterações à Lei Laboral. Ministra do Trabalho diz que Parceiros vão agora consultar os seus órgãos

(em atualização)

A ministra do Trabalho disse ao fim da tarde que chegou o momento de cada Parceiro Social consultar os seus órgãos sobre a proposta de alterações à Lei Laboral e que será marcada uma reunião de Concertação Social em "breve".

"A reunião correu bem" e decorreu "dentro do espírito de muita cordialidade que se manteve ao longo destes mais de oito meses de negociações entre todos os Parceiros", afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, numa declaração sem direito a perguntas, após a reunião com UGT e quatro confederações empresariais na sede do Ministério do Trabalho, em Lisboa.