Associação que promove territórios de baixa densidade vence Prémio Manuel António da Mota

A 16.ª edição do prémio promovido pela Fundação Manuel António da Mota distinguiu hoje mais nove instituições nacionais, cabendo o 2.º lugar à Cáritas da ilha Terceira e o 3.º ao MADI - Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual de Vila do Conde.

Foram ainda atribuídas menções honrosas à ACAPO -- Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, Brigada do Mar - União, CAID -- Cooperativa de Apoio à Integração do Deficiente, CASA -- Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão, Centro Paroquial e Social de Lanheses e Fundação Rui Osório de Castro.

Entre as 10 candidaturas finalistas foi atribuído ao vencedor um prémio pecuniário de 50 mil euros, cabendo aos 2.º e 3.º classificados prémios no valor de 25 mil euros e 10 mil euros, respetivamente. Cada uma das sete menções honrosas recebe cinco mil euros.

Com sede em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, a Rural Move - Associação para a Promoção do Investimento nos Territórios de Baixa Densidade foi constituída em 2020 e tem como fim a criação, desenvolvimento e promoção de atividades e iniciativas que promovam o investimento e o repovoamento dos territórios de baixa densidade.

Tendo como destinatárias todas as pessoas que desejam viver, trabalhar ou investir em territórios rurais -- os chamados "novos rurais" ou `Rural Movers` --, com destaque para jovens, trabalhadores remotos, empreendedores, migrantes e a diáspora, o projeto Rural Move -- Plataforma de Apoio a Novos Rurais visa dinamizar os territórios de baixa densidade através do apoio direto à fixação de pessoas, à integração em comunidades locais e ao reforço da coesão territorial.

Dados desta associação revelam que Portugal enfrenta há décadas diversos desafios estruturais nos seus territórios de baixa densidade, que representam cerca de 80% da área do país, mas apenas 20% da população.

Este fenómeno "tem consequências profundas ao nível da desertificação humana, envelhecimento acentuado, perda de serviços, declínio económico e exclusão territorial".

A iniciativa inspira-se na medida `MOVE IN` proposta pelo Plano de Valorização do Interior (2018) e surge para responder a uma lacuna: a ausência de uma plataforma estruturada, colaborativa e humanizada que facilite a mudança para o interior.

Nesta 16.ª edição do prémio, sob o lema "Sempre Solidários", "reforçamos o nosso compromisso com um país mais justo, coeso e solidário, distinguindo as instituições que se notabilizam na luta contra a pobreza e exclusão social, acolhimento e integração de migrantes e refugiados, valorização do interior e coesão territorial, saúde, educação, emprego, apoio à família, inovação e empreendedorismo social, inclusão e transição digital e tecnológica e transição climática", afirmou o presidente da comissão executiva da Fundação Manuel António da Mota, Rui Pedroto.

O Prémio Manuel António da Mota foi criado em 2010 com o objetivo de reconhecer anualmente organizações que se destaquem nos vários domínios de atividade da fundação.

A Fundação Manuel António da Mota, declarada de utilidade pública em 2014, apoia iniciativas no âmbito do desenvolvimento e solidariedade sociais, habitação, saúde, educação, formação e cultura, ambiente, em Portugal e nos países onde se encontra presente.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta tarde, no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.