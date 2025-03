Ativista moçambicano avança com queixa-crime contra ex-ministro e antigo comandante

"Submetemos uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República contra o ex-comandante geral da polícia Bernardino Rafael, mas também contra o ex-ministro do Interior Pascoal Ronda, por conta das mortes ocorridas nas manifestações", avançou à Lusa Wilker Dias, hoje ouvido em Maputo pelo Ministério Público sobre o caso.

Segundo o representante, o processo visa a responsabilização criminal, além de compensações aos familiares das vítimas nas manifestações.

"Fomos ouvidos pela procuradora-geral adjunta do Ministério Público e ela ouviu as nossas inquietações sobre o processo. Também tivemos [informações] (...) sobre o próprio processo, que está a decorrer da melhor forma possível", explicou o diretor da organização não-governamental (ONG) que acompanhou o processo eleitoral no país.

Wilker Dias avançou ainda que, neste momento, estão a ser "colhidos alguns depoimentos" e espera-se mais informações sobre o processo nos próximos dias.

Moçambique vive desde outubro um clima de forte agitação social, com manifestações e paralisações convocadas, primeiro, por Venâncio Mondlane, ex-candidato presidencial que rejeita os resultados eleitorais de 09 de outubro, que deram vitória a Daniel Chapo.

Atualmente, os protestos, agora em pequena escala, têm estado a ocorrer em diferentes pontos do país e, além da contestação aos resultados, os populares queixam-se do aumento do custo de vida e de outros problemas sociais.

Desde outubro, pelo menos 353 pessoas morreram, incluindo cerca de duas dezenas de menores, de acordo com a Plataforma Decide.

O Governo moçambicano confirmou pelo menos 80 óbitos, além da destruição de 1.677 estabelecimentos comerciais, 177 escolas e 23 unidades sanitárias durante as manifestações.