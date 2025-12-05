Aumento da procura leva ULS da Região de Leiria a ativar plano de contingência

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria ativou o nível 1 do Plano de Contingência Saúde Sazonal - Módulo Inverno devido ao aumento da procura dos serviços e à necessidade de reforçar a resposta.

Segundo uma informação hoje enviada à agência Lusa, a ativação do nível 1 (de um total de quatro) ocorreu na quinta-feira e deveu-se "ao aumento da procura dos serviços de saúde, sobretudo por situações respiratórias, e à necessidade de reforçar a capacidade de resposta numa fase de maior pressão assistencial".

"O nível 1 é acionado quando se verifica um crescimento contínuo da procura, especialmente no internamento hospitalar, e implica a implementação de várias medidas de reforço", explicou a ULS.

Entre essas medidas está "o aumento do número de camas em serviços previamente identificados, o reforço pontual das equipas de profissionais de saúde, a aceleração das altas clínicas - privilegiando que ocorram antes do meio-dia - e a transferência de utentes já com alta, mas com barreiras sociais", para o Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira.

A ULS acrescentou que, "para melhorar a gestão dos fluxos e garantir uma resposta mais eficiente, os doentes com menor complexidade clínica estão também a ser encaminhados para o Hospital de Pombal".

"Com estas medidas, a ULS pretende assegurar a continuidade e a qualidade dos cuidados prestados durante o período de maior pressão sazonal", referiu, garantindo que "a situação continuará a ser monitorizada diariamente, permitindo ajustar as medidas sempre que necessário".

A ULS apelou ainda à população para que, neste inverno, deixe o serviço de urgência para as situações efetivamente urgentes e que telefone sempre para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) antes de se deslocar a este serviço.

A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.

Portugal entrou em fase epidémica de gripe com tendência crescente, registando um aumento de casos confirmados, incluindo internamentos em cuidados intensivos, alertou hoje o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).

"Os dados relativos à atividade gripal nesta época de 2025-26 (...) mostraram que na semana 48, que se iniciou a 24 de novembro, a atividade gripal é epidémica", disse à agência Lusa Raquel Guiomar, responsável pelo Laboratório Nacional de Referência para o vírus da Gripe e Outros Vírus Respiratórios do Insa.

Segundo a investigadora, nas últimas duas a três semanas observou-se "um aumento do número de casos confirmados laboratorialmente de infeção pelo vírus da gripe" e reportados pela Rede de Médicos Sentinela.

O Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios do Insa, hoje divulgado, revela que na semana de 24 a 30 de novembro se observou um aumento na taxa de incidência das infeções respiratórias agudas graves em comparação com as semanas anteriores, atingindo 10,5 casos por 100.000 habitantes.

Os grupos etários dos zero aos quatro anos e dos 65 ou mais anos foram os que apresentaram o maior aumento, com este último a apresentar o valor mais elevado.

Nesta semana, foram admitidos 82 casos graves de infeção respiratória aguda nas ULS que reportaram dados, tendo sido reportados 10 internamentos em unidades de cuidados intensivos.