Banco do Fomento aprovou operações de 1.006 milhões de euros em programas estratégicos

Na nota, em que deu conta dos seus resultados referentes ao ano de 2023, o BPF disse que "o Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), gerido pelo BPF e lançado ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi uma prioridade de atuação".

A instituição referiu a "contratação de 864 milhões de euros de operações do FdCR, ultrapassando a meta do PRR em 214 milhões de euros".

Assim, o BPF aprovou operações "que totalizaram 1.006 milhões de euros "através de 4 programas estratégicos -- Consolidar, Recapitalização Estratégica, Venture Capital e Coinvestimento Deal-by-Deal -- alcançando 76% da dotação global inicial do FdCR", assegurou.

A instituição destacou ainda o lançamento do Programa Capital Participativo Açores I, financiado pelo Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores e gerido pelo BPF, com uma dotação de 20 milhões de euros para micro, pequenas e médias empresas da região.

Já o Fundo para a Inovação Social, que concluiu a fase de investimento, alocou cerca de 20 milhões de euros em 17 empresas inovadoras.

No âmbito da parceria estabelecida com o Fundo Europeu de Investimento "mantiveram-se os investimentos em 3 instrumentos de capital dedicados ao desenvolvimento tecnológico de empresas em early stage (Portugal Tech), crescimento empresarial e internacionalização (Portugal Growth) e economia do mar (Portugal Blue)". Estes fundos, indicou, tiveram dotações de 65,3 milhões de euros.

Já no segmento de instrumentos de garantias, o BPF lançou uma linha de financiamento de 120 milhões euros, para "apoiar as entidades da economia social", a Linha de Financiamento ao Setor Social.

"Não se concretizou, contudo, o lançamento de uma linha abrangente de garantia mútua de 1.000 milhões de euros, a Linha Fomento e Desenvolvimento Empresarial, que substituiria a Linha de Apoio ao Desenvolvimento do Negócio por ter ficado pendente de aprovação pelas tutelas", disse.

O BPF intensificou ainda o seu apoio técnico ao Estado português na contratação de cerca de 736 milhões de euros em novas operações no âmbito da Convenção Portugal-Angola, cuja dotação aumentou de 1.500 milhões de euros para 2.000 milhões de euros, disse.

Por fim, destacou que "após uma revisão bem-sucedida de procedimentos internos, o BPF foi reconhecido como parceiro de implementação do programa InvestEU, iniciando negociações para o lançamento de linhas que totalizam 3.670 milhões de euros".