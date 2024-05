Banco Mundial dá mais 30 milhões de dólares para turismo e economia azul em Cabo Verde

"O objetivo principal do projeto é impulsionar o desenvolvimento do setor turístico no país, promovendo a diversificação da oferta turística e a criação de um ambiente propício para o crescimento das PME; com o financiamento adicional, espera-se que o projeto possa ampliar a sua abrangência geográfica, alcançando agora seis ilhas em vez das quatro inicialmente previstas", lê-se no comunicado enviado à Lusa, no qual se explica que esta expansão "permitirá uma maior diversificação económica e o fortalecimento das sinergias, especialmente nas cadeias de valor da economia azul em todo o arquipélago".

O financiamento agora anunciado irá "aprimorar a diversidade e resiliência do setor turístico, bem como o fortalecimento da participação das pequenas e médias empresas (PME) nas cadeias de valor relacionadas com o turismo", lê-se no texto que explica que os 30 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de euros, vão "melhorar as modalidades de implementação do projeto, levando em consideração o aumento dos investimentos em infraestrutura para aumentar os gastos turísticos e as pernoites em um maior número de localidades e ilhas".

No comunicado, o governo de Cabo Verde salienta que este financiamento "está alinhado com o Quadro de Parceria do Grupo Banco Mundial com a República de Cabo Verde para o período de 2020 a 2025, que visa fortalecer o ambiente de negócios e apoiar o crescimento do setor privado, além de promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres empreendedoras", desempenhando também um "papel fundamental na fase de recuperação económica de Cabo Verde, contribuindo para a criação de um ambiente resiliente e sustentável".