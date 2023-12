Baterista Colin Burgess, que ajudou a formar os AC/DC em 1973, morreu aos 77 anos

"Muito triste em saber do falecimento de Colin Burgess", afirma-se numa mensagem publicada hoje na página oficial da banda nas redes sociais Facebook, Instagram e X (antigo Twitter). "Ele foi nosso primeiro baterista e um músico muito respeitado. Memórias felizes, `rock` em paz, Colin", acrescenta-se.

Na publicação não foi avançada a causa de morte.

Burgess foi recrutado em novembro de 1973 para ajudar a formar os AC/DC com Malcolm Young e o seu irmão Angus nas guitarras, o vocalista Dave Evans e o baixista Larry Van Kriedt.

A banda demitiu Burgess em fevereiro de 1974, acusando-o de estar bêbado no palco, que mais tarde disse que alguém havia aumentado a sua bebida.

Sucederam a Burgess vários bateristas, que substituiu Phil Rudd durante alguns meses em 1975 quando este se magoou numa mão numa luta em Melbourne.

Segundo relatos, Burgess estava na The Music Factory, em Londres, em fevereiro de 1980, na noite em que morreu Bon Scott, e terá sido das últimas pessoas a falar com o vocalista dos AC/DC.

Antes dos AC/DC, Colin Burgess tocou com o grupo de rock australiano The Masters Apprentices, incluído no Hall da Fama da Australian Recording Industry Association em 1998.

AC/DC é considerada uma das maiores bandas de rock de todos os tempos e lançou êxitos como "Highway to Hell", "Back in Black" e "Let There Be Rock".