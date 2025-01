Biden afirma ter "lançado as bases" para Trump "proteger" Ucrânia da invasão russa

"A Ucrânia continua a ser um país livre e independente, com potencial para um futuro brilhante. Lançámos as bases para que a próxima administração possa proteger o futuro brilhante do povo ucraniano", afirmou Biden no seu último discurso sobre política externa, uma semana antes da tomada de posse de Donald Trump.

Trump, que toma posse numa cerimónia marcada para 20 de janeiro, afirma querer pôr fim rapidamente à guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022, embora ainda não tenha divulgado quaisquer detalhes sobre os seus planos.

No mesmo discurso, em Washington, Biden sublinhou ainda que os Estados Unidos (EUA) e os seus aliados ocidentais "não podem abandonar" a Ucrânia na sua guerra contra a Rússia.

"Ajudámos os ucranianos a travar [o Presidente russo, Vladimir] Putin. E três anos depois, Putin falhou em todos os seus objetivos estratégicos. Falhou devido à unidade da NATO. Não podemos desistir", reiterou o Presidente democrata.