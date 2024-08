Biden critica suspensão judicial de plano de legalização de imigrantes nos EUA

"Não estou interessado em brincar com a fronteira ou com a imigração. Estou interessado em resolver problemas. Também não estou interessado em separar famílias. Não somos assim como os americanos. Continuarei a lutar para proteger a nossa fronteira e reparar o nosso sistema de imigração", disse Biden, num comunicado divulgado pela Casa Branca.

Na passada sexta-feira, uma coligação de 16 estados governados por republicanos processou o Governo central norte-americano, procurando assim travar o programa "Manter as Famílias Juntas", que arrancou no início da semana passada.

Este plano permite aos beneficiários concluir o processo para obter residência permanente nos Estados Unidos por serem casados ou enteados de um cidadão norte-americano sem terem de sair do país.

O juiz J. Campbell Barker, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o distrito leste do Texas, emitiu uma suspensão administrativa de duas semanas, enquanto o tribunal aprecia a queixa, que foi liderada pelo polémico procurador-geral do Texas, Ken Paxton.

Biden considera que a decisão judicial é errada.

"Estas famílias não devem ser separadas desnecessariamente", concluiu o Presidente, no comunicado.