Bolsa de Lisboa fecha no "verde" com PSI a avançar 0,02%

Das 16 cotadas que integram o PSI, sete ficaram em alta e nove em baixa.

No topo das subidas ficaram a EDP Renováveis (3,25% para 15,27 euros) e a EDP (3,02% para 3,99 euros).

Nas descidas, a Mota-Engil terminou com uma nova queda acentuada (-6,02% para 2,62 euros), depois de na quarta-feira ter perdido 8,46%.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,53% e Milão terminou também no `verde` com uma variação positiva mínima de 0,01%, mas Paris desceu 0,92%, Londres caiu 0,34% e Frankfurt cedeu 0,08%.