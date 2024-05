Cabo Verde. Crianças já têm um livro onde podem conhecer os encantos da Macaronésia

"O facto de ser professora" há 22 anos, de ser cônsul honorária de Cabo Verde na Madeira e presidente da Associação de Promoção da Macaronésia naquela ilha, conduziu-a à "receita ideal para escrever este livro infantil", explicou aos jornalistas, na cidade da Praia, à margem do lançamento da obra.

Intitulado "Macaronésia trocada por miúdos", o livro, com ilustrações de Roberto Macedo, é uma viagem à beleza da região e mostra os jardins da Madeira, as dunas e tartarugas de Cabo Verde, os vulcões e montanhas verdes dos Açores e as palmeiras das Canárias.

A autora disse que quer despertar nas crianças a vontade de conhecer essas ilhas pessoalmente, que são também um refúgio de biodiversidade.

"Faço a promoção [da Macaronésia] em vários setores de atividade, mas também achei importante não descurar as crianças neste processo", salientou Susana Gramilho, que usa uma "linguagem simples", indicada para crianças a partir dos cinco anos.

De acordo com a apresentadora da obra, a escritora cabo-verdiana Natasha Magalhães, a ilustração faz as crianças "sonharem" e o livro é uma forma "muito bem conseguida" de explicar o que são os arquipélagos aos leitores mais novos.

Com 23 páginas, foram impressos 150 exemplares para o lançamento em Cabo Verde, que já foram lidos por crianças presentes na cerimónia.

Está previsto ainda o lançamento nos Açores, na Madeira e nas Canárias, com uma versão em espanhol, avançou a autora, que possui mestrado em Ciências da Educação e pós-graduação em Gestão.

Também será lançada uma versão eletrónica que deverá custar dois euros, enquanto a versão impressa deverá custar entre cinco e 10 euros.

Susana Gramilho promete uma versão infanto-juvenil do livro, com "informação mais aprofundada".

Natural do Funchal, a autora diz que tem "coração cabo-verdiano", e considera que as relações entre Madeira e Cabo Verde estão "de boa saúde", mas ainda "há muito por fazer".

Além do fortalecimento das relações diplomáticas, defende a criação de uma ligação aérea direta entre os dois arquipélagos, para aumentar as atividades turísticas, comerciais e empresariais.