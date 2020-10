Cabo Verde está preparado para o turismo após auditoria e certificação

Em comunicado, o executivo refere que foi concluída "com sucesso" a primeira fase da implementação das diretrizes POSI-Check, para instalações médicas regionais, tendo sido certificados e aprovados os centros e unidades de cuidados intensivos de covid-19 no Hotel Sabura e no Hospital Ramiro Figueira, ambos na ilha do Sal.

Igualmente certificados por esta auditoria internacional, conduzida pela consultora Intertek Cristal, foram o novo centro de Saúde de Santa Maria (Sal) e da Clínica de Boa Esperança e delegacia de Saúde, ambas na Boa Vista, sendo estas as duas principais ilhas turísticas de Cabo Verde.

"Iniciativa do Governo de Cabo Verde, o programa de auditoria POSI-Check foi projetado para atender às necessidades atuais e futuras, no sentido de formular e monitorar uma resposta eficaz à mitigação da propagação da covid-19 em Cabo Verde. O mesmo representa um investimento e uma forte aposta na criação de condições sanitária adequadas para a retoma do turismo no país", refere o comunicado.

A auditoria foi conduzida por aquela consultora, com sede em Londres e líder no mercado internacional de gestão de riscos de saúde, qualidade e segurança, "focada nos setores de viagens, turismo e hospitalidade", explica o Governo.

"Como resultado destas auditorias iniciais, o Ministério do Turismo e Transportes garantiu financiamento adicional, através do Banco Mundial, para continuar este trabalho em outras instalações médicas regionais no país", revela ainda.

Paralelamente, recorda o Governo, desde junho que está em curso o programa de certificação "Cabo Verde Turismo", que consiste na preparação dos estabelecimentos ligados ao setor e subsetores do turismo, como aeroportos, portos, transferes, táxis, restaurantes, agências de viagens e excursões, empresas de aluguer de viaturas, casinos e outros.

"Todas essas medidas baseadas nesse programa dizem respeito aos procedimentos, medidas e protocolos de segurança alimentar e serviços de controle de higiene, até soluções de auditoria dedicadas para a prevenção da propagação de infeções. O mesmo visa dar segurança e garantia de qualidade baseada em risco sistémico para toda a cadeia do setor e, assim, devolver a confiança que os operadores e turistas necessitam para voltar a viajar, escolhendo desta forma o destino mais seguro", esclarece o comunicado do Governo.

Até ao momento, participaram neste programa de certificação cerca de 500 estabelecimentos, praticamente 1.300 participantes, em todas as ilhas, pelo que o Governo entende que, com estas medidas, o "país está em condições e preparado para chegada dos turistas".

Para conter a pandemia de covid-19, o Governo cabo-verdiano suspendeu os voos comerciais internacionais em 18 de março, afetando um setor que representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB), com um recorde de 819 mil turistas em 2019.

Com a reabertura das fronteiras, desde 12 de outubro, várias hotéis de referência, de grupos internacionais, começaram a reabrir as portas, ao fim de mais de seis meses de encerramento.

Nas viagens internacionais para Cabo Verde é exigido aos passageiros a apresentação de um teste negativo para covid-19, realizado com uma antecedência de pelo menos 72 horas.

Cabo Verde regista um acumulado de 7.444 casos de covid-19 diagnosticados desde 19 de março, com 79 mortos associados à doença, no mesmo período.