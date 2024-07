Caça russo interceta aviões da NATO pela terceira vez numa semana

"Um caça Su-27 da defesa aérea russa levantou voo para evitar uma violação da fronteira do Estado russo. A tripulação identificou os alvos aéreos como uma aeronave espiã RC-135 e de combate radioeletrónico e dois caças multifuncionais Typhoon da Força Aérea do Reino Unido", informou o ministério russo.

"Perante a proximidade do caça russo, os aviões militares estrangeiros mudaram de rumo e afastaram-se da fronteira russa", explicou o Governo russo, acrescentando que o avião russo regressou à sua base, depois de ter evitado a violação da fronteira.

As autoridades russas asseguraram que o voo do caça foi realizado em estrita conformidade com as normas internacionais para a utilização do espaço aéreo em águas neutras e respeitando as medidas de segurança.

Este é o segundo incidente deste tipo em três dias envolvendo um avião espião britânico RC-135 e dois caças Typhoon sobre o Mar Negro, depois do que ocorreu na passada quarta-feira.

Em março passado, ocorreu uma situação semelhante com um RC-135 e dois caças multifuncionais Typhoon da Força Aérea do Reino Unido, também sobre o Mar Negro.

Além disso, este fim de semana caças russos intercetaram dois bombardeiros norte-americanos B-52H sobre as águas do Mar de Barents, provocando três incidentes envolvendo aeronaves da NATO perto da Rússia em apenas uma semana.