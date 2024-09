Campanha de vacinação contra gripe e covid-19 começa hoje no SNS e nas farmácias

Mais 25 farmácias aderiram este ano à campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe, que abrange até agora 2.519 unidades.

As farmácias vão funcionar em complementaridade com os centros de saúde, administrando as vacinas a utentes entre os 60 e os 84 anos e aos seus profissionais de saúde.

Este ano, a vacinação contra a gripe com dose reforçada é alargada às pessoas com 85 ou mais anos de idade, para além das pessoas residentes em lares de idosos, similares e rede nacional de cuidados continuados integrados (RNCCI).

Em declarações à Lusa em 10 de setembro, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, recordou que as pessoas com mais de 84 anos vão ser vacinadas apenas "em regime de centro de saúde".

Nas normas relativas à campanha, que definem os grupos elegíveis, as vacinas a utilizar, os esquemas vacinais e os procedimentos técnicos associados à vacinação, a Direção-Geral da Saúde (DGS) indicou que a vacinação contra a gripe com dose reforçada "decorrerá nos centros de saúde, permitindo agilizar toda a sua logística".

Na quinta-feira, a DGS esclareceu que a exclusão da vacinação das farmácias a pessoas com 85 anos ou mais deve-se a "questões de logística" face à disponibilidade de vacinas contra a gripe de dose elevada e número de postos.

"De acordo com o número de doses de vacina de dose elevada disponibilizado, e o número de pontos de vacinação existentes (cerca de 3.000), por questões logísticas optou-se pela concentração da vacinação nas unidades de saúde, permitindo que cada uma destas unidades disponha de um maior número de doses para responder à procura esperada", explicou à agência Lusa a DGS.

Nas unidades de saúde do SNS, a vacinação é recomendada e gratuita para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, profissionais e utentes/residentes em lares, similares e RNCCI e pessoas com patologias de risco.

A vacinação nas unidades do SNS também é recomendada a grávidas e profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados de saúde, estudantes em estágio clínico, bombeiros envolvidos no transporte de doentes, prestadores de cuidados a pessoas dependentes e profissionais de distribuição farmacêutica, pessoas em situação de sem abrigo e estabelecimentos prisionais.

De acordo com a DGS, "foram adquiridos 2,1 milhões de vacinas contra a covid-19 (Portugal continental e Regiões Autónomas) e 2,5 milhões de vacinas contra a gripe para Portugal Continental (2,1 milhões dose padrão e 360 mil vacinas de dose elevada)".

A DGS anunciou, sem indicar o valor do investimento, que foram "adquiridas vacinas contra a gripe e contra a covid-19 em número suficiente para todos os elegíveis que demonstrem interesse em se vacinar", nas unidades de saúde do SNS e nas farmácias.

O Governo vai gastar 7,6 milhões de euros com a vacinação contra a covid-19 e a gripe nas farmácias e quer ter mais pessoas vacinadas até ao final de novembro do que em 2023.

As farmácias comunitárias vão receber três euros por cada vacina administrada e poderão receber mais 11 cêntimos para compensar os custos inerentes à gestão de resíduos, desde que seja assegurada uma taxa máxima de inutilização de doses de vacinas (1,5%), correspondente àquela que é igualmente assegurada no contexto das entidades do SNS.