Caso do médico que recebeu 51 mil euros num dia prejudica confiança dos cidadãos, diz ministra

"Até as averiguações serem feitas, reside sobre a instituição, neste caso o maior hospital do país (...) uma suspeita que em nada abona na confiança dos portugueses, sobretudo daqueles que aguardam numa lista de espera por ter uma cirurgia ou por ter uma consulta", disse Ana Paula Martins.

A ministra falava aos jornalistas à margem das comemorações do 80.º aniversário da rede de hospitais e clínicas CUF, no Convento do Beato, em Lisboa, onde reagiu à notícia da CNN Portugal que revelou que um dermatologista do Hospital Santa Maria terá recebido 400 mil euros em 10 sábados de trabalho adicional em 2024, tendo um dos dias sido utilizado para retirar lesões benignas aos pais.