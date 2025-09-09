Catar atribui a Israel ataque em Doha contra sede do Hamas
O Catar atribuiu hoje a Israel um ataque contra a sede do movimento islamita palestiniano Hamas na capital, Doha, que considerou cobarde e uma violação do Direito internacional.
O Exército israelita anunciou hoje um "ataque preciso contra a liderança sénior" do Hamas, sem fornecer mais detalhes sobre o local do ataque.
Pouco antes do anúncio, a rede qatari Al Jazeera informou que explosões --- até ao momento de origem desconhecida --- foram ouvidas em Doha, capital do Catar, onde residem vários membros de alto escalão do Hamas.
