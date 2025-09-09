Catar atribui a Israel ataque em Doha contra sede do Hamas

O Exército israelita anunciou hoje um "ataque preciso contra a liderança sénior" do Hamas, sem fornecer mais detalhes sobre o local do ataque.

Pouco antes do anúncio, a rede qatari Al Jazeera informou que explosões --- até ao momento de origem desconhecida --- foram ouvidas em Doha, capital do Catar, onde residem vários membros de alto escalão do Hamas.