Cerco a Gaza. Médicos Sem Fronteiras suspendem atividades na cidade

"Não tivemos outra alternativa senão suspender as nossas atividades, uma vez que as nossas clínicas foram cercadas pelas forças israelitas. Era a última coisa que queríamos, uma vez que as necessidades em Gaza são enormes", explicou Jacob Granger, coordenador de emergência dos MSF em Gaza, num comunicado de imprensa.

Israel ordenou a evacuação do norte da Faixa de Gaza em direção ao sul do território, tendo disponibilizado para o efeito a estrada Rashid, junto à costa, o que tem causado grandes constrangimentos às pessoas em fuga, numa altura em que as forças israelitas preparam uma ofensiva terrestre na principal cidade do enclave.

"Embora um grande número de pessoas tenha fugido para sul devido às ordens de evacuação, existem ainda centenas de milhares na cidade de Gaza, que não podem sair e não têm outra opção senão ficar", adianta o comunicado da ONG, que apoia palestinianos afetados pela guerra.