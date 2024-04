CERN destaca Peter Higgs como "figura imensamente inspiradora para os físicos"

Numa reação à morte do físico, aos 94 anos, o CERN realçou na rede social X "as suas contribuições extraordinárias para a física de partículas" e como "uma figura imensamente inspiradora para os físicos de todo o mundo".

"Um homem de uma modéstia pouco comum, um grande professor e alguém que explicava a física de uma forma muito fácil e ao mesmo tempo profunda", enalteceu o CERN.

Peter Higgs morreu na segunda-feira, em casa, aos 94 anos, após uma curta doença, anunciou hoje em comunicado a universidade britânica de Edimburgo, onde era professor emérito.

O físico previu a existência de uma nova partícula elementar, o bosão de Higgs, confirmada em 2012 por experiências feitas no maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, que funciona no CERN.

Em 2013, Peter Higgs foi galardoado com o Prémio Nobel da Física, juntamente com o belga François Englert, pela "descoberta teórica de um mecanismo que contribui para a compreensão da origem da massa das partículas subatómicas", e "confirmado com a descoberta da partícula fundamental prevista através de experiências" no LHC do CERN.