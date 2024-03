Chega vai fazer mais arruadas na reta final da campanha

O partido liderado por André Ventura tinha previsto fazer três arruadas, duas que decorreram nos primeiros dias no Porto e em Braga, e a última para encerrar a campanha, em Lisboa. Além destas iniciativas, os dias de campanha do Chega foram preenchidos por comícios, um à hora de almoço e outro à hora de jantar.

Entretanto, os jornalistas foram informados que o partido decidiu sair mais à rua.

Uma das arruadas que foram acrescentadas ao programa da volta nacional do Chega decorreu hoje no centro de Évora, menos de 500 metros percorridos em pouco mais de meia hora. Nos próximos dias, no `sprint` final da campanha, passaram a estar previstas também arruadas em Beja e Portimão.

Quando foi questionado na semana passada, o presidente do Chega justificou que o partido já tinha feito várias arruadas durante a pré-campanha, alegando mesmo ter sido o partido que mais optou por esta forma de contacto com a população.

Hoje, André Ventura justificou esta opção com o bom tempo a sul e rejeitou que se trate de uma mudança de estratégia, optando por dizer que foi "uma adaptação".

"A rua é o meu território", disse.

O líder do Chega indicou que teve solicitações "de muita gente que pedia para estar na rua", às quais acedeu, e indicou que não tem territórios mais confortáveis do que outros e que se "sente confortável no país todo", sustentando que o partido "tem estado em todo o país a crescer solidamente" e não tem medo.

O Chega dedicou a primeira semana de campanha ao norte do país, tendo rumado agora ao Alentejo e Algarve. A volta nacional do Chega termina em Setúbal e Lisboa.

André Ventura e o cabeça de lista por Évora, Rui Cristina, lideravam a comitiva que contou o apoio de vários jovens, alguns dos quais novos demais para votar.

Pelo caminho foram-se ouvindo cânticos como "e salta Ventura, e salta Ventura, olé" (e André Ventura saltou), "e quem não salta é socialista, olé, olé", "Ventura, Ventura, Ventura", "Ventura segue em frente, tens aqui a tua gente" e, ainda, "Ventura, amigo, Évora está contigo".

O líder do Chega foi abordado por várias pessoas, que lhe pediam fotos e autógrafos e desejava boa sorte para as legislativas de domingo. Um dos rapazes que cumprimentou disse aos amigos que não iria lavar mais a mão e outra rapariga dirigiu-se a Ventura a chorar.

"Vamos ganhar", respondia André Ventura, pedindo votos a quem o abordava.

"Isto é uma loucura", comentou o cabeça de lista, antigo deputado do PSD, perante as solicitações a Ventura.

Aos jornalistas, Rui Cristina considerou que se sente nas ruas de Évora "mais vivacide, mais proximidade a este grande líder que é o André Ventura".