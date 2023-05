CNN Portugal perdeu 2 ME no seu primeiro ano revela CEO da Media Capital

As emissões do canal arrancaram em novembro de 2021.

"A CNN Portugal foi uma aposta muito ousada, mas do ponto de vista editorial conseguida", disse Pedro Morais Leitão, que falava no painel o Estado da Nação dos Media, que decorreu no primeiro dia da 32.ª edição do congresso da APDC.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, o canal "tem estado a liderar a audiência dos canais de informação na média do dia", sublinhou.

A CNN Portugal "é também um exemplo" de parcerias, prosseguiu, salientando que o "`streaming` passa muito por parcerias".

O gestor estima que o `streaming` irá chegar à informação, algo que ainda não acontece.

"No seu primeiro ano perdeu dois milhões de euros", afirmou Pedro Morais Leitão quando questionado sobre a CNN Portugal, referindo que esta é "uma aposta relevante na área de informação"

Agora, "se vai compensar, é preciso ser paciente", acrescentou, salientando que "serve um pouco de aprendizagem para as parcerias internacionais".

A TVI assinou em fevereiro com a Amazon Prime para a produção e distribuição dos "Morangos com Açúcar".

A `tokenização`, representação de ativos físicos por digitais, os avanços da IA e o potencial de ganhos da Administração Pública com o digital são alguns dos temas em debate na 32.ª edição do congresso da APDC.

O evento anual da APDC - Digital Business Community, que volta a decorrer em formato híbrido entre hoje e 10 de maio, tem como tema "The Great Digital Tech Disruptions" e conta com o ex-ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, como presidente deste congresso.