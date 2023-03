Conselho Superior da Magistratura aprova proposta para travar "portas giratórias"

Fonte oficial do CSM adiantou à Lusa que a proposta de alteração para travar as "portas giratórias" entre a justiça e a política resultou da ação do grupo de trabalho que tinha sido constituído em 2022 pelo presidente do CSM e do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo.

Segundo a mesma fonte, o texto final da proposta "será divulgado oportunamente" e enviado ao Ministério da Justiça.

De acordo com o CSM, este grupo de trabalho, presidido por Henrique Araújo, foi também constituído pelos vogais António Barradas Leitão, Inês Ferreira Leite, Jorge Raposo e Leonel Serôdio, a quem foi dada a missão de "repensar o regime legal em vigor referente a impedimentos, incompatibilidades e comissões de serviço (judiciais e não judiciais) dos magistrados judiciais".

Henrique Araújo havia já manifestado críticas ao regime de comissões de serviço e à circulação de juízes entre a justiça e a política por ocasião da abertura do ano judicial de 2022 e numa conferência da Associação Europeia de Juízes, em abril do ano passado.