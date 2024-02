Continuam buscas de helicóptero desaparecido com cinco soldados dos EUA

Os fuzileiros navais seguiam num helicóptero da Base Aérea de Creech, no condado de Clark, Nevada, onde estavam a fazer treino e a regressar à Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais Miramar, em San Diego.

Fortes chuvas atingiram a área durante a noite e houve previsão de neve nas montanhas do condado de San Diego.

Os cinco fuzileiros navais dos EUA foram designados para o Esquadrão de Helicópteros Pesados da Marinha 361, Grupo de Aeronaves de Fuzileiros Navais 16, 3ª Ala de Aeronaves de Fuzileiros Navais na Estação Aérea de Miramar em San Diego.

O Departamento do Xerife do Condado de San Diego foi notificado esta madrugada de que a aeronave estava atrasada no regresso a Miramar e foi vista pela última vez na área de Pine Valley, uma região montanhosa perto da Floresta Nacional de Cleveland, a leste do centro de San Diego.

Os militares estavam a coordenar os esforços de busca e resgate com o Departamento do Xerife do Condado de San Diego e a Patrulha Aérea Civil, disse o Corpo de Fuzileiros Navais.

O Serviço Meteorológico Nacional de San Diego estimou 15 a 25 centímetros de neve nas montanhas acima de 1.524 metros e ventos fortes na noite de hoje.

Na tarde de terça-feira, as autoridades emitiram um alerta de tornado, mas foi cancelado logo de seguida, com o serviço meteorológico a informar que a tempestade não deveria transformar-se em tornado.