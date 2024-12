Coreia do Sul. Deputados do partido no poder vão rejeitar moção de destituição

"Os 108 deputados do Partido do Poder Popular (PPP) vão permanecer unidos na rejeição da destituição do presidente", declarou Choo Kyung-ho, numa transmissão em direto da reunião do partido.

Por seu lado, o líder do PPP exigiu que Yoon Suk-yeol abandone a formação, ao mesmo tempo que se comprometeu a bloquear a moção de destituição apresentada pela oposição.

Han Dong-hoon declarou aos jornalistas ter exigido a Yoon "que abandonasse o partido", acrescentando que o PPP não estava "a tentar defender a lei marcial inconstitucional do presidente".

A oposição precisa que oito deputados do partido no poder votem a favor para que a moção de destituição seja aprovada.

Na terça-feira à noite, Yoon comunicou ao país a imposição da lei marcial para "erradicar as forças a favor da Coreia do Norte e proteger a ordem constitucional" das atividades "anti-estatais", tendo acusado o principal bloco da oposição, o Partido Democrático (PD).

Poucas horas depois, o presidente suspendeu a lei marcial, depois de a Assembleia Nacional ter revogado a decisão, numa sessão plenária extraordinária convocada numa altura em que milhares protestavam nas ruas de Seul.

Na quarta-feira, seis partidos da oposição na Coreia do Sul apresentaram uma moção para a destituição de Yoon.

O Partido Democrático (PD) e cinco outros partidos iniciaram assim o processo parlamentar que poderá levar à suspensão do poder do presidente sul-coreano, cujo partido governa em minoria.

A apresentação da moção de destituição foi anunciada à comunicação social na Assembleia Nacional pelos 192 deputados dos seis partidos.