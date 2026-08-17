DGArtes abre concurso entre três propostas para Bienal de Arquitetura de Veneza 2027

De acordo com o aviso publicado em Diário da República, trata-se de um "concurso limitado para selecionar o projeto curatorial e expositivo que representará oficialmente Portugal na 20.ª Exposição Internacional de Arquitetura --- La Biennale di Venezia, em 2027".

Os três projetos que passaram a esta fase do concurso, hoje anunciados pela DGArtes, são "Analog Twins", de Alice Clanet-Hallard, Edgar Brito, Francisco Lobo e Romea Muryn; "Mãos ao Chão", de Joanna Alice Helm, Remígio Van Eyes Chilaule e Samuel de Brito Gonçalves; e "Matéria Viva", de Helena Botelho.

Alice Clanet-Hallard é arquiteta e Edgar Brito é engenheiro civil, ambos fundaram Clanet&Brito, um estúdio interdisciplinar de investigação e design, sediado no Porto, enquanto Francisco Lobo é um realizador e diretor de fotografia português e Romea Muryn é uma arquiteta e investigadora polaca, ambos fundadores do Locument, um estúdio de investigação igualmente com sede no Porto.

Os autores do segundo projeto são a arquiteta e urbanista brasileira Joanna Alice Helm, que foi editora-chefe e diretora de conteúdo do ArchDaily Brasil, com experiência na curadoria e produção de eventos internacionais de arquitetura; o arquiteto e urbanista moçambicano Remígio Van Eyes Chilaule, docente universitário responsável pelo projeto do Museu da Mafalala; e o arquiteto português Samuel de Brito Gonçalves, fundador do atelier Summary, Lda., sediado no Porto.

A proposta "Matéria viva" foi apresentada pela arquiteta Helena Botelho, diretora da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade Lusíada, em Lisboa, e fundadora do atelier Helena Botelho Arquitectura.

As três propostas foram escolhidas para integrar o concurso da representação oficial portuguesa na Bienal de Veneza de 2027 por um grupo de trabalho constituído por Álvaro Domingues, Andreia Garcia, João Gomes da Silva, Mariana Pestana e Tânia Teixeira.

De acordo com a DGArtes, as propostas selecionadas destacam-se pela qualidade conceptual e proposta expositiva, pelo percurso artístico das equipas e pela correspondência ao desafio lançado pelos curadores Wang Shu e Lu Wenyu, sob o tema "Do Architecture --- For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality".

Nesta segunda fase do concurso, os projetos deverão considerar o espaço expositivo, o edifício Fondaco Marcello e a cidade de Veneza, e valorizar a arquitetura e o diálogo com outras disciplinas e áreas do conhecimento, a internacionalização da cultura portuguesa, a mediação de públicos, a investigação e experimentação artísticas, a sustentabilidade ambiental e a acessibilidade, acrescenta a DGArtes na sua página de Internet.

O montante global disponível é de 500 mil euros, com uma distribuição anual de 300 mil euros em 2026 e até 200 mil euros em 2027, conforme previsto da declaração anual da DGArtes, no âmbito do Programa de Apoio a Projetos.

Os candidatos das três propostas finalistas são agora convidados pela DGArtes a desenvolver e aprofundar os projetos apresentados, numa segunda fase do procedimento que culminará no dia 06 de outubro, a que se seguirá a escolha da proposta vencedora, que representará oficialmente Portugal em Veneza.

Sob o tema "Do Architecture - For the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality", a próxima edição da bienal decorrerá entre 08 de maio e 21 de novembro de 2027, com a curadoria dos arquitetos Wang Shu e Lu Wenyu, propondo uma reflexão sobre o papel da arquitetura perante os desafios contemporâneos e as possibilidades de coexistência num contexto global marcado por transformações sociais, ambientais e urbanas.

Na 19.ª Bienal de Veneza de Arquitetura, em 2025, Portugal esteve representado pelo projeto "Paraíso. Hoje", da autoria dos arquitetos Paula Melâneo, Pedro Bandeira e Luca Martinucci, e dos curadores-adjuntos Catarina Raposo e Nuno Cera.

A Exposição Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza realiza-se alternadamente com a Exposição Internacional de Arte e constitui uma das mais importantes plataformas mundiais de apresentação, debate e reflexão sobre arquitetura contemporânea, reunindo arquitetos, curadores, investigadores e instituições de dezenas de países.