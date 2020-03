Empresas obrigadas a fechar podem aceder ao `lay-off` simplificado

Em conferência de imprensa após a reunião da Concertação Social, em Lisboa, que decorreu através de videoconferência, o ministro esclareceu que "as empresas que tenham sido encerradas por decisão administrativa ou legislativa têm acesso ao mecanismo extraordinário de apoio ao emprego", designado habitualmente por `lay-off` simplificado.

De acordo com Siza Vieira, o Governo deverá rever novamente a portaria publicada recentemente que criou a medida no sentido de a simplificar e clarificar, adiantando que ela implica a suspensão do contrato ou a redução do horário de trabalho, tal como o regime de `lay-off` geral que está previsto no Código do Trabalho.

O `lay-off` é um "mecanismo que visa que empresas em determinadas situações possam reduzir o horário de trabalho ou suspender os contratos de trabalho por forma a preservar o emprego", sublinhou o ministro.

Siza Vieira explicou também que as empresas podem recorrer parcialmente a este mecanismo, tal como acontece no regime geral. Ou seja, o `lay-off` simplificado pode ser aplicado apenas a um determinado número de trabalhadores numa empresa, que recebem dois terços do salário, enquanto outros podem continuar a trabalhar nas condições normais.

Porém, a empresa terá de garantir um dos critérios definidos na portaria: tem de apresentar uma redução de pelo menos 40% da faturação nos últimos 60 dias face ao mesmo período do ano anterior.

O secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, explicou, por seu lado, que as empresas que aderirem ao `lay-off` simplificado receberão o primeiro pagamento da Segurança Social apenas em abril.

"Estamos neste momento a ultimar o formulário para requerimento das entidades empregadoras na plataforma `online` da Segurança Social Direta", disse Gabriel Bastos.

Segundo as previsões do secretário de Estado, os pagamentos deverão começar a ser feitos "durante o mês de abril".

Os trabalhadores em `lay-off` recebem dois terços da remuneração, em que 70% são pagos pela Segurança Social e 30% pela empresa.