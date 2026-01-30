Encontrada criança de nove anos que estava desaparecida em Arcos de Valdevez

O comandante da corporação de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, tinha adiantado à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento da criança, de nacionalidade venezuelana, tinha sido dado por familiares pelas 18:30 de quinta-feira.

Pela 1h20 de hoje, Filipe Guimarães disse que a criança tinha sido encontrada e que estava bem.

Nas buscas estiveram empenhados elementos dos bombeiros, incluindo uma equipa cinotécnica (composta por bombeiros e cães) dos bombeiros Famalicenses, da GNR e populares.

Os bombeiros Famalicenses divulgaram na rede social Facebook que a criança foi encontrada através do "binómio homem com o canídeo Bonny Hauskarand".