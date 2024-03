Ex-comandante das Forças Armadas nomeado embaixador no Reino Unido

"O Presidente aprovou a candidatura de Valery Zaluzhnyi ao posto de embaixador extraordinário e plenipotenciário da Ucrânia no Reino Unido", segundo um comunicado do ministério, um mês depois da substituição do general enquanto chefe de Estado-Maior das Forças Armadas por outro general menos popular no país, Oleksandre Syrsky.

A decisão do Presidente Volodymyr Zelensky de substituir Zaluzhnyi, alvo de persistentes rumores, foi tomada após o fracasso da contraofensiva de Kiev no ano passado e num contexto de tensões entre ambos.

Zaluzhnyi, 50 anos, foi nomeado comandante-chefe em julho de 2021, alguns meses antes do início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Numa declaração após a sua demissão, o militar afirmou que a estratégia do exército ucraniano tinha de "mudar e adaptar-se" após dois anos de guerra intensa, marcada nos últimos meses por uma escassez de munições e de homens nas forças de Kiev.

No Reino Unido, Zaluzhnyi terá de continuar a convencer Londres a apoiar Kiev financeira e militarmente para fazer face aos russos, que têm vindo a ganhar terreno na linha da frente nas últimas semanas.

Zelensky acolheu hoje, em Kiev, o ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, nomeadamente para "reforçar a defesa aérea e as capacidades de longo alcance da Ucrânia, bem como para satisfazer outras necessidades urgentes em termos de armas e munições".