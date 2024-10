Excedente do Estado desce para 5.705,2 milhões de euros até setembro

"Em setembro de 2024, as Administrações Públicas (AP) apresentaram um saldo orçamental de 5.705,2 milhões de euros, o que se traduz numa diminuição de 4.627,5 milhões de euros face ao evidenciado no mesmo período do ano passado", lê-se no documento divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Para esta evolução contribuiu o aumento da despesa em 11,1%, que foi superior ao da receita (4,3%).