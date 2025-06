Exército israelita aciona alarmes em reação a novo ataque de mísseis iranianos

Os alarmes foram acionados poucas horas depois de os Estados Unidos se terem juntado à ofensiva de Israel contra o Irão, bombardeando as três principais instalações do programa nuclear iraniano.

Às 7:42 locais (4:42) as sirenes soaram em Jerusalém, onde foram observadas interceções de mísseis no céu e se ouviram explosões durante minutos.

"Atualmente, a Força Aérea de Israel (IAF) está a operar para intercetar e atacar onde for necessário para eliminar a ameaça", confirmou o exército israelita em comunicado.

O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, afirmou esta madrugada que o Irão se reserva "todas as opções" para se defender, após o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares de Fordo, Isfahan e Natanz, que, segundo ele, "terá consequências duradouras".

"De acordo com a Carta das Nações Unidas e as suas disposições, que permitem uma resposta legítima em legítima defesa, o Irão reserva-se todas as opções para defender a sua soberania, os seus interesses e o seu povo", afirmou Araqchi na rede social X.

O Irão disparou esta manhã 30 mísseis contra Israel, segundo a televisão estatal iraniana. "De acordo com fontes, foram disparados 30 mísseis" do Irão contra Israel, o seu inimigo declarado, disse um apresentador da televisão iraniana.