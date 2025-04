Festa do Cinema Italiano distingue filmes sobre imigração e "bullying" em meio escolar

O Júri da Competição Oficial da 18.ª Festa do Cinema Italiano justificou a escolha do filme do cineasta iraniano Milad Tangshir - a história de um jovem imigrante clandestino em Turim -, pela "narrativa crua e poderosa, que remete para o neorrealismo clássico de `Ladrões de Bicicletas` [de Luchino Visconti], numa versão moderna e comovente".

"O filme surpreendeu-nos pela forma humilde e profundamente humana com que retrata a vida tal como ela é --- evocando o neorrealismo e dando visibilidade a tantas e tantos que permanecem invisíveis nas cidades", lê-se no anúncio do júri, feito hoje à noite no encerramento da festa, no Cinema S. Jorge, em Lisboa.

O músico e cineasta Milad Tangshir, nascido em Teerão, fixou-se em Itália, onde trabalha na área do cinema, como editor, argumentista, produtor e realizador.

O Prémio do Público foi atribuído a "Il ragazzo dei pantaloni rosa" ("O rapaz das calças cor-de-rosa", em tradução livre), de Margherita Ferri, um filme baseado na história real do primeiro caso conhecido em Itália de suicídio de um menor, provocado por `bullying` e `cyberbullying`.

A obra baseia-se no livro da mãe da vítima, "Andrea além das calças cor-de-rosa", que relata a tragédia originada por uma situação banal: umas calças vermelhas, que passaram a cor-de-rosa numa lavagem errada.

Produzido em 2024, o filme foi um dos mais vistos do ano, em Itália, com mais de um milhão e meio de espectadores, adianta a organização da Festa.

Este ano, o Júri da Competição Oficial foi constituído pelo cartoonista e locutor Hugo van der Ding, o produtor de cinema Luís Urbano, e o programador e atual diretor da Locarno Pro, Markus Duffner.

A 18.ª edição da Festa do Cinema Italiano, em Lisboa, contou com cerca de 13.200 espectadores, repartidos por sessões que decorreram em seis salas de cinema, adiantou hoje a organização.

"A grande ambição", de Andrea Segre, sobre o antigo secretário-geral do Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer (1922-1984), "Mi ricordo, sì io mi ricordo", de Anna Maria Tatò, filmado em Portugal durante a rodagem "Viagem ao Princípio do Mundo" (1996), de Manoel de Oliveira, e "Diva Futura - Cicciolina e a Revolução do Desejo", de Giulia Steigerwalt, foram alguns dos filmes da programação da Festa, que teve início no passado dia 09.

Entre os filmes exibidos, com estreia comercial garantida nas salas portuguesas, contam-se "Diamantes", de Ferzan Ozpetek, "Marcello Mio", de Christophe Honoré, "O Regresso de Ulisses", de Uberto Pasolini, "Vermiglio", de Maura Delpero, "Food for Profit", de Giulia Innocenzi, "O Lugar do Trabalho", de Michele Riondino, "Lubo", de Giorgio Diritti, "Revolução do desejo", de Giulia Louise Steigerwalt, "Louca-Mente", de Paolo Genovese, "Férias de Agosto", de Paolo Virzí, e "O Último Padrinho", de Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, assim como "A Grande Ambição", de Andrea Segre, que abriu o certame.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa, a Embaixada de Itália, o Instituto Italiano de Cultura, do Instituto do Cinema e do Audiovisual e a Cinecittà, entre outras entidades.

A programação da 18.ª Festa do Cinema Italiano segue agora para as cidades de Aveiro, Funchal, Braga, Figueira da Foz, Sintra, Almada, Coimbra, Évora, Porto, Vila Franca de Xira, Lagos, Moita, Loulé, Leiria, num calendário que se estenderá até junho, e para Oeiras, Abrantes/Sardoal, Barreiro e Odemira, em datas ainda a anunciar.