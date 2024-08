Figueira da Foz investe quase 8,4 milhões em requalificação de escola

"Isto é uma vitória e um marco na comunidade escolar do concelho da Figueira da Foz, sendo que é a escola que apresenta maior oferta de cursos profissionais e maior número de alunos nestes cursos", disse à agência Lusa a vereadora Olga Brás, que detém o pelouro da Educação.

O valor base da empreitada, sem IVA, é de quase 8,4 milhões de euros, com um prazo de execução de 18 meses após a consignação, totalmente comparticipado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A entrega de propostas termina em 08 de outubro, de acordo com uma prorrogação de prazo publicada na segunda-feira em Diário da República.

As obras têm de estar impreterivelmente concluídas até 30 de junho de 2026.

Segundo a autarca Olga Brás, a Escola Secundária com 3.º Ciclo Bernardino Machado era a que mais necessitava de "intervenção urgente e prioritária", por apresentar mais patologias no quadro de prioridades acordado em 2023 entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo.

Além da modernização das atuais instalações, que datam de meados do século XX, a autarquia figueirense pretende que aquele estabelecimento escolar, criado em 1888, continue a orientar o ensino profissional para as necessidades das empresas do concelho, tendo em conta o alargamento e criação das novas zonas industriais.

Durante o período de obras, a escola vai encerrar e os alunos vão ter aulas na Escola Infante D. Pedro, que pertence ao mesmo agrupamento (Figueira Mar), com entradas diferentes, em 37 contentores alugados para o efeito.

No ano letivo 2023/2024, a Escola Bernardino Machado da Figueira da Foz foi frequentada por cerca de meio milhar de alunos, sendo que quase 50% na via profissionalizante.

Esta empreitada consta de um investimento de 125 milhões de euros para requalificar escolas em 23 municípios da região, assegurados pelo PRR.

As 23 escolas abrangidas pelos contratos assinados pertencem a Alvaiázere, Anadia, Arganil, Carregal do Sal, Castro Daire, Coimbra, Figueira da Foz, Ílhavo, Lousã, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Oliveira do Bairro, Pombal, Porto de Mós, Sátão, Seia, Tábua, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.